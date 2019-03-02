瞄準千安百轟百盜 志豪、鏞基同日開砲

兄弟張志豪對斗山熊敲出滿貫砲。（中信兄弟提供）

兄弟黃稚峰揮出代打全壘打。（中信兄弟提供）

記者郭羿婕／綜合報導

職棒30年有不少值得期待的紀錄，其中，中信兄弟張志豪、統一獅陳鏞基都有機會挑戰千安、百轟、百盜，兩人昨都在熱身賽對韓職球隊開轟，為新球季暖身。

張志豪滿貫 鄭凱文單局挨3轟

中信兄弟昨出戰斗山熊，上演煙火秀，張志豪和黃稚峰開轟，一度擴大領先，但斗山熊也有洪成昊3響砲力抗，以12：11險勝。

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黃衫軍多數主力上陣，兩隊首局就咬成3平，兄弟2局下又灌5分，包括先發中外野手、第6棒的張志豪擊出滿貫全壘打，黃稚峰6局下代打也揮出陽春彈，繼續拉大比分，只是7局上換鄭凱文中繼後，單局挨3轟遭追平，形成11：11。

兄弟投手車輪戰上場調整，終結者李振昌9局上登板，也挨斗山第5棒、一壘手洪成昊陽春砲，且是他單場第3轟，斗山最終就以12：11獲勝。

斗山共5轟力退兄弟，但張志豪滿貫砲也是亮點，他去年以22轟首登全壘打王，今年有望達成千安百轟百盜，生涯已累積123盜，另有97轟、886安，再3轟、114安即可達陣，而他單季最高是113安。

張志豪說：「這是自己的紀錄，可以拚一下。」不過，身為中職史上最多三壘打的球員（61支），最大目標之一仍是100支三壘打，他說：「沒人有這樣的紀錄，所以想挑戰看看。」

獅隊陳鏞基（右）2局下開轟，帶動反攻氣勢。（統一獅提供）

獅隊大聯盟級新洋投奧斯丁熱身賽初登場，後援2局飆出3K。（統一獅提供）

奧斯丁亮相 陳鏞基一擊助反攻

統一獅昨於台南球場與KT巫師進行熱身賽，洋投輪番上陣，接連觀察羅里奇、奧斯丁、知念廣彌的表現；打擊方面也有陳鏞基、蘇智傑先後開轟，領軍以11：4贏球。

KT巫師首局先拿1分，但獅隊2局下豪取5分反超，就從陳鏞基陽春砲展開攻勢，擔任先發第5棒、三壘手的他，熱身賽狀況不俗；蘇智傑扛4棒、守左外野，3局下也追加陽春全壘打，發揮長打火力。

陳鏞基前4季都有雙位數全壘打，生涯已達91轟，另有87盜、855安，今年也有望力拚百轟百盜千安，他還差9轟、145安、13盜，若紀錄能達陣，也代表將改寫自己單季最多的129安。

昨役由去年陣中最穩洋投羅里奇打頭陣，先發2局挨2安、失1分，2局上更連飆3K，交給有2年大聯盟資歷的奧斯丁，初亮相投2局無失分，另有3K；第3任投手則是知念廣彌，中繼2局無安打、無失分，連續解決6人次，再由3名土投接力，持續調整狀況。

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