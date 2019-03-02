高中木棒聯賽》爆冷頻傳 壽山、嘉中晉8強

嘉中逆轉西苑，隊史首度晉級8強。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿、羅志朋／連線報導〕107學年度高中木棒聯賽第四階段12強賽昨點燃戰火，桃園壽山高中大爆冷門，以4：3逆轉擊敗上屆亞軍普門中學，相隔3年再度重返8強，今將對戰平鎮。

壽山青棒成軍不到10年，5年前才報名木棒聯賽，選手多來自桃園地區青少棒，儼然是「平鎮二軍」。103學年度木棒聯賽壽山曾拿到第8名，這次聯賽壽山曾遭高苑工商、穀保家商大比分差痛宰，不過也曾贏美和、成德、嘉義高中等隊。

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壽山昨迎戰新興強權普門，前6局打完戰成2平，7局下普門靠鄭宗哲敲安，打下超前分，9局上壽山絕地大反攻，靠3安拿下2分反超前，下個半局守住勝果，寫下灰姑娘傳奇。過去3年普門皆闖進4強，今年只能在12強止步。

大理昨6：5險勝東石，今迎戰三民，穀保則以6：4擊敗鶯歌工商，今對南英商工；地主隊嘉義高中對西苑高中，9局下因西苑守備失誤，嘉中以7：6逆轉晉級8強，寫下該校參加木棒聯賽以來最佳成績，今天嘉中將與高苑爭奪4強門票。

嘉義市長黃敏惠昨開賽前期許嘉義子弟旗開得勝；嘉中校友、前市長涂醒哲也到場助陣，還說卸任市長後較有時間，可以好好替學弟加油。

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