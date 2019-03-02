6割王柏融 今迎接札蛋首秀

王柏融受訪畫面明顯看得出在沖繩春訓曬黑的「成果」，今天可望是他披上火腿球衣的「札蛋首秀」。（取自日本火腿官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日職官辦熱身賽今天恢復進行，王柏融可望首次披上火腿球衣在札幌巨蛋主場出賽，是否能延續熱身賽打擊率破6成的好手感，台、日球迷都在期待。

再戰熱身賽 首度登主場

王柏融在2月24日火腿首場官辦熱身賽對巨人，以先發4棒左外野手上陣，2打數敲出1安打、1打點，也是他和該役擔任巨人先發6棒DH的陽岱鋼首次同場較勁。官辦熱身賽今起恢復進行，火腿下午1點在主場迎戰橫濱DeNA，巨人則於下午5點在東京巨蛋和養樂多交手。

從亞歷桑納到沖繩，王柏融都展現不錯的適應能力，熱身賽出賽8場都有安打，累計18打數11安打、打擊率6成11。在回到寒冷的北海道之後，王柏融是否能延續火熱手感，則是觀察重點。

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王柏融去年曾隨桃猿於2月28日、3月1日在札幌巨蛋和火腿進行兩場交流賽，還在首戰前兩打席都敲安，今天則可望是改披火腿球衣的「札蛋首秀」，更受注目。

日本火腿官方臉書昨貼出王柏融在沖繩春訓的受訪影片，只見他眼睛以下的膚色明顯曬黑，足以想見沖繩太陽的厲害。王柏融表示儘管語言不通、需要時間適應，但由於球員年紀相近，很有話聊，因此他適應得不錯。

火腿將於3月17、18日在東京巨蛋和美職運動家交手，王柏融以平常心面對，會按照自己的節奏。至於和陽岱鋼、陳冠宇及宋家豪等台灣好手同場對決，王柏融則表示遇到他們一定很開心，但也想要拿下勝利。

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