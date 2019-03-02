SBL》台啤鞏固王位 裕隆拚Ａ段班

裕隆桑尼（右）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕暫居龍頭寶座的台啤，昨於末節後段甩開裕隆追擊，83：75獲勝，和第二名的金酒勝差拉開到1場，台啤洋將塞瑟夫攻下25分、17籃板，後衛蔣淯安也進帳17分。

台啤蔣淯安進帳17分。（記者陳志曲攝）

台啤近7場拿下6勝，鞏固龍頭寶座；裕隆近5戰已吞下4敗，戰績滑落至第5名。

桑尼情緒不穩 罰球都失準

裕隆本季最佳洋將大熱門桑尼陷入低潮，連罰球都失準，7投僅1中，全場貢獻7分，創下本季新低。裕隆教練李啟億表示，「桑尼攻守都不在狀況內，推測是受到裁判尺度的影響，導致情緒不穩，回去會再提醒他。」

蔣淯安單節進8分 致勝功臣

前三節打完雙方不分軒輊，末節蔣淯安挺身而出，單節進帳8分，成為致勝功臣。蔣淯安表示，「賽前教練提醒我們一定要鞏固籃板，尤其是阻擋桑尼在籃下的攻勢，但失誤過多，仍必須盡快修正。」

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此役台啤抓下46個籃板球，比裕隆多了15個，卻也發生了23次失誤。

主帥周俊三透露，下半場只讓桑尼得到2分是致勝關鍵，尤其成功切斷他的接球路線，迫使他遠離禁區，收到成效。

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