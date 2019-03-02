哈登狂轟58分 火箭逆轉熱火4連勝

哈登本季50分以上數據

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「大鬍子」哈登擺脫頸部痠痛陰霾，昨豪取本季次高58分，其中第四節更獨拿17分，率隊克服全場最多落後21分的劣勢，終場121：118逆轉擊敗熱火，拉出一波4連勝。

哈登逐步朝傳奇球星紀錄邁進。（今日美國）

魏德（右）生涯最後一次與火箭交手，賽後特別與好友保羅互換球衣。（美聯社）

得分王寶座 如囊中物

哈登本季場均轟下36.6分，比第二的喬治高出8分，得分王幾乎已是囊中物。此役已是他本季第6場攻破50分大關，其餘球員最多也只有1場。

哈登表示，「我並沒有要刻意飆分，只是儘量往禁區攻擊，並製造機會給隊友，這場勝利是全隊努力的結果。」

請繼續往下閱讀...

29歲的哈登已逐步朝傳奇球星紀錄邁進，日前才完成連續32場得分至少30分紀錄，排名史上第二。昨則達成生涯第14次單場至少50分的比賽，排名史上第5，本季累計23場至少40分則是近半世紀第三高，僅次於布萊恩的27場與喬丹的37場。

哈登製造犯規的功力一流，本季場均站上罰球線11.6次，昨則是18罰全進，生涯第59場至少罰進15球，獨居史上第一。

熱火前一場靠魏德的高難度打板三分球氣走勇士，昨又差一點擊敗火箭。進帳12分的魏德表示，「我們讓哈登有太多出手機會，加上關鍵時刻得分點過少，成為輸球主因。」

這也是魏德生涯最後一次與火箭交手，賽後特別與好友保羅互換球衣，惺惺相惜。保羅也於個人推特寫道，「我們是一家人。」並放上兒子穿魏德球衣的照片，顯見兩人友誼深厚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/