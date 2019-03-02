輕敵不敵魔術 勇士西霸岌岌可危

柯瑞（右）對輸球感到相當自責。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕衛冕軍勇士昨浪費末節雙位數領先，以96：103遭魔術逆轉苦吞2連敗，且近6戰輸4場，西部龍頭岌岌可危。

柯瑞出手33次 命中率僅36.4%

杜蘭特、伊古達拉都掛免戰牌，柯瑞扛下攻堅重任，全場出手33次創下生涯新高，卻只進12球，招牌三分彈17投5中，尤其第4節6投1中僅得3分，賽後柯瑞坦承，最後關頭屢投不進，全隊防守也沒做好，結局讓人失望。

這是近22場柯瑞出賽、杜蘭特休兵下，勇士首次輸球，總教練柯爾說：「柯瑞很內疚，他知道錯失許多空檔。當然魔術最後關頭執行力出色，反觀我們攻防兩端表現欠佳。」

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這是勇士本季第6次單場得分低於100，戰績則為0勝6敗。不過，5連勝的金塊也在主場不敵爵士，讓勇士仍以半場勝差獨走。

勇士客場連踢鐵板，先被熱火老將魏德打板三分球絕殺，如今又錯失第3節結束11分優勢，慘遭魔術連飆三分彈大逆轉，中止近7年來對戰11連勝。

魔術會輸尼克、公牛等弱旅，卻也能贏暴龍、勇士等強權，最後1分41秒砍進逆轉三分球的A.戈登認為，問題出在自滿：「我們證明自己是支好球隊，卻得學習維持場場高水準演出，而非大起大落還自鳴得意。」

相隔11年 七六人首贏雷霆

此外，前鋒哈里斯強轟32分，加上西蒙斯11分、13籃板、11助攻完成本季第9次「大三元」，七六人客場驚險以108：104強壓少了P.喬治的雷霆，相隔11年首度贏球，也斬斷對戰19連敗。

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