中國人纖進決賽 今戰台電女排

中國人纖陳姿雅（左）躍起扣殺，極速超跑球員伸手防阻。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕企業14年男女排球聯賽挑戰賽昨於台北體育館登場，面對有加拿大外援的極速超跑，中國人纖第四局錯失賽末點，決勝節前教練張恩崇激將法奏效，終場以21：25、26：24、25：23、24：26、15：12獲勝，連六季挺進女子組冠軍賽，今天將與台電爭冠。

中纖未能把握第四局賽末點，但決勝局沉住氣，得分后陳姿雅關門成功，守下勝利。張恩崇賽後透露激將法內容，他告訴球員，「你們贏不了、贏了我名字倒過來寫」，至於名字是否真的要倒過來寫，他苦笑說：「只能寫一次。」

中纖曾在2015年企排11年挑戰賽封后，本季尋求隊史第二冠，張恩崇表示，目標當然是擊敗台電，一直以來都很想贏他們，對方優勢是快攻，若能成功阻斷就有機會；挑戰賽冠軍戰採三戰兩勝制。

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台電女排爭三連霸

尋求三連霸的台電昨以25：23、25：19、25：21擊落ATTACKLINE ，挺進冠軍賽，將挑戰隊史第七冠。教練姚承杉表示，外界都認為他們贏球理所當然，但其實球隊壓力不小，這一季看到各隊成長飛速，台電則比較慢，當然非常希望可以連霸。

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