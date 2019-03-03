奪回外野先發 獅2中生代卡位

獅隊外野手羅國龍（右二）去年因傷所苦，今年最大的目標是保持健康。（記者黃志源攝）

統一獅隊軍容壯盛，外野防線也一向競爭激烈，春訓至今，總教練黃甘霖對外野手有兩大期待，一是腳程飛快的方昶詠，能否將春訓期間的企圖心轉化為卡位開季一軍的實力，再者就是前兩個球季陷入低潮的羅國龍，今年在完整春訓下，能否打出應有身手。（記者林宥辰）

健康勝於成績 羅國龍減法思考

獅隊羅國龍生涯前2個半球季表現都不錯，但前年入選經典賽台灣隊影響春訓，導致發揮不佳，去年則因傷所困，狀況起伏。29歲的羅國龍今年依然受到教練團期待，他說，去年因為反覆受傷影響表現，今年最大目標就是健康，「只要不受傷，下場機會就多，其他的事自然就好。」

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羅國龍昨4局下開砲帶動大局，近兩場熱身賽進帳6打點，他卻自認狀況普通，直言：「我有兩個打席其實沒打好。」羅國龍說，打擊近況其實比起去年此時，調整腳步還稍慢了一些，不過今年他將重點擺在保持健康，畢竟實在不想再因受傷影響表現。羅國龍去年出賽65場，打擊率2成46、7轟，和生涯最佳的3成28差距不小。

除了例行性的治療、防護，羅國龍透露，去年春訓「衝」太快，重量訓練的量也大，今年把下半身重訓的份量調整少一些，「去年下半身重訓做太多，賽季過程中常覺得肌肉緊繃，有了那樣的經驗，今年就做調整。」

羅國龍坦言，過往的他時常很在意成績，不過越是在意反而打得越差，他說：「今年試著讓自己的想法簡單一點，凡事自然就好，最重要的是希望保持健康，自然會有表現機會。」

獅隊外野手方昶詠今年的企圖心受到教練團肯定，他希望站上開季一軍。（記者黃志源攝）

一色優臨別輔導 方昶詠拚一軍

前年、去年合計僅在一軍出賽28場，且合計僅5支安打，方昶詠今年已29歲，漸漸成為獅隊中生代外野手，其焦急之心可想而知。春訓至今，方昶詠的企圖心教練團都有看到，他的目標則放眼開季一軍名單，期望表現出更好的自己。

獅隊總教練黃甘霖強調：「我們這隊一直都一樣，誰狀況好就誰上場，方昶詠今年的企圖心強、很積極，教練自然看在眼裡，如果他能夠發揮速度、展現壘間破壞力，對我們整體隊形幫助會很大。」

方昶詠昨熱身賽帳面僅1安，但臨場看得出擊球點掌握佳，該支安打也是靠腳程完成的三壘安打。近期打擊狀況佳，方昶詠歸功訓練師，「今年春訓前有另聘訓練師協助我，那時候我們就有共識，春訓期間就一定要把身體狀況整個拉起來，也很感謝熱身賽期間教練團給我機會，今年的目標就是拚開季一軍。」

除了提前備戰，方昶詠也感謝教練、前輩建言，「我會跟打擊教練或是鏞基前輩討論，一色優教練離隊前，也從心理上給我建議。」他坦言之前上場會很在意自己的動作，甚至睡覺睡到一半還會起床練打，一色優教練則建議，上場前打擊動作在心裡想像過就好，實際上場要靠身體的反應。

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