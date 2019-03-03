球評張昭雄只播10年 肇因2顆子彈？

職棒元年球評張昭雄（前排右三）受邀參加中職30週年特展，與球迷話當年。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「張老師」張昭雄是職棒元年開幕戰中廣球評，也是早期中職極具代表性球評，他透露，以前假球案傷透了心，還曾收到兩顆子彈，職棒十年結束決定退隱江湖。

假球傷透心引退 推崇洪騰勝

中職成立前夕，「職棒之父」洪騰勝邀張昭雄擔任球評小組召集人。張昭雄坦言，當時他很反對成立職棒，因台灣球場不標準，且球員沒有公眾人物意識，公開嚼檳榔、穿著隨便。

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包括張昭雄在內，當時國內主流媒體一致認為職棒在台灣搞不起來，但洪騰勝說，「如果我沒有跳下去做職棒，就沒人會出來做。」

張昭雄表示，洪騰勝是了不起的人物，可惜職棒開打兩年半後就退居幕後，「他很要求生活細節，像裁判不能抽菸、喝酒，可惜太早退了，如果一直做下去，或許職棒不會打假球。」

張昭雄回憶，職棒開打前幾年，有不少球迷在台北市立棒球場觀眾席賭錢，到了職棒四年竟有球迷裝一大袋錢來球場賭，賭徒輸錢不甘願，把他停在球場的車弄壞，「我還收到兩顆子彈，可能上一場比賽輸了，但比賽輸贏與我無關啊！」

始終關心職棒 盼勿重蹈覆轍

職棒十年球季結束，張昭雄揮一揮衣袖，毅然決然離開廣播、電視台，不再播球，但仍在球界貢獻所學。雖退隱江湖，張昭雄仍關心國內職棒，他表示，中職6隊最理想，現在職棒熱熱鬧鬧，這樣不錯，最重要的是不能再發生假球案。

資深球評張昭雄認為「職棒之父」洪騰勝（見圖）若多為中職效力幾年，可能不會發生假球案。（資料照，記者郭羿婕攝）

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