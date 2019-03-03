葉家淇拚12強賽 吳俊良點名抗日

桃猿葉家淇不只期盼站穩一軍先發輪值，也想拚進12強賽和奧運國家隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕葉家淇在熱身賽連續對日職球隊羅德、樂天交出5局好投，被看好將是Lamigo桃猿開季第5號先發，在二軍磨練近4年的他，今年想拚的不只是進入一軍先發輪值，還有年底的世界12強賽與明年奧運。

葉家淇去年在冬盟拿到最優秀投手，2月10日在石垣島對羅德、2月28日在天母對樂天都投滿5局，只對羅德失2分有1分責失，他表示，這幾次與日職打者交手，強度一次比一次高，讓他收穫很多，也更有信心競爭先發輪值，希望把好的感覺維持下去。

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葉家淇最快球速對羅德有148公里、對樂天有151公里，接近去年在二軍153公里的水準，他認為，目前對直球最有自信，目標是再提升均速，現階段的武器球是指叉球，想再加強曲球與變速球，「很多有名的左投，曲球都投得很棒。」

猿隊投手教練吳俊良指出，葉家淇的出手動作很快，打者比較來不及掌握，配合150公里的球速，對日職打者很有壓制力，若能有1、2個擅長的變化球，未來發展有很大想像空間，目前最大課題是改善控球，讓表現更穩定。

葉家淇前次當國手是2015年U-18世界盃，5月底才滿22歲的他，對12強賽與奧運卻很有企圖心，他表示，下次奧運再有棒球最快要等到2028年，屆時他雖才31歲，但9年後的事很難預料，今年會督促自己好好努力，從開季一路拚到12強賽，甚至明年奧運。

吳俊良認為，以春訓現況來看，葉家淇與統一獅江辰晏都是年輕左投，球風一個剛猛、一個陰柔，吃局數能力都不錯，都有接班國家隊主戰投手的條件，「也許12強賽對日本的先發，就從他們兩個二選一也說不定。」

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