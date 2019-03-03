費城人衝一「波」 單日10萬大軍搶票

哈波個人推特已放上穿費城人球衣照片。（取自網路）

〔記者徐正揚／綜合報導〕才剛宣布以天價合約網羅自由球員市場最大咖的哈波，費城人就深切感受「哈波簽進來，門票賣出去，球隊發大財」，短短不到24小時就讓門票賣出10萬張，球團台灣時間今凌晨為他舉行加盟記者會，他的背號改穿3號。

哈波今加盟 穿3號亮相

費城人以北美職業運動史上最大合約13年3.3億美元（約102.3億台幣）簽下哈波，消息發布後不到24小時，還沒穿上費城人球衣出賽的他，竟然讓球隊賣掉超過10萬張門票，台灣時間3月29日主場開幕戰門票也被掃光，右外野區也因為他是左打而炙手可熱。

請繼續往下閱讀...

費城人票務副總瑋柏指出，1天內賣出10萬張門票，可能創下球隊單日最高銷售紀錄，他自1987年進入球團服務迄今從沒見過，「真是令人興奮的1天，我超高興的，這就像火山爆發一樣，我們會永遠談論哈波加盟後狂賣10萬張票這件事。」

哈波在國民使用的34號，在費城人曾被名人堂球星哈勒戴穿過，球團在哈勒戴不幸於墜機意外過世後，決定空出34號並考慮把背號退休，大聯盟官網指出，哈波今天在記者會穿的球衣，背號改用3號。

哈波13年天價約

根據《費城詢問報》換算，哈波走完合約的這13年，每出賽1場能賺約19.2萬美元（約595萬台幣），比美國新科國會議員年薪17.4萬美元還高，每站上打擊區1次能賺約4.5萬美元（約139萬台幣），比費城中階家庭年收入約4萬美元還多，每在打擊區看投手投1球能賺1.1萬美元（約34.5萬台幣），幾乎等於賓州最低工資工人的年薪1.2萬美元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/