5巨星 最可能破哈波紀錄

楚奧特（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕現年26歲的哈波與費城人簽13年3.3億美元（約102.3億台幣）大約，在年限和總額都打破北美職業運動史上紀錄，大聯盟官網看好5位球員未來可能再創新高，呼聲最高的天使外野手楚奧特強調，他很為哈波開心，但現在不是思考未來的時候。

大聯盟官網點名天使楚奧特、紅襪貝茲、小熊布萊恩、太空人柏格曼、國民索托，未來最有機會打破哈波的紀錄，楚奧特是天使看板球星，被公認是現役最佳棒球選手，也是5人中最快取得自由球員者，但他再拚大約時比哈波大3歲。

楚奧特與天使6年1億4450萬美元合約將於明年到期，現年28歲的他強調，很為馬查多、哈波如願簽下大約開心，他還有2年合約要走，不會拿他們的合約做比較，春訓是要為今年球季做好準備，現在不是思考未來的時候。

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貝茲上季勇奪美聯年度MVP，明年季後將成為自由球員，優勢是比楚奧特小14個月，明年自由球員市場僅楚奧特能與他競爭，但兩人能否都拿大約仍有變數；布萊恩現年27歲，2021年季後才成為自由球員，2022年球季開打時將滿30歲。

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