簡浩手風順 「真希望他是勇士」

璞園射手簡浩（右）拉尾盤，第四節攻進12分。 （記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕第16季SBL於桃園巨蛋舉行，璞園射手簡浩昨在決勝節扮演關鍵殺手，單節三分球5投4中，全場攻下14分有12分集中在第四節，率隊拉出10：2的尾盤，奠定勝基。終場璞園79：69擊敗富邦勇士，戰績13勝14敗，排名第6，但離龍頭台啤也僅有4場勝差。

末節狂飆外線 璞園收勝

勇士主帥許晉哲賽後感嘆，「真希望簡浩在勇士陣中，他已經不只一次擊垮我們，尤其手風順的時候，很難阻擋。」

簡浩末節第一顆三分球是進攻時間快到時倉促出手，進球後也點燃了火燙手感，他笑說，「當時陳堅恩把燙手山芋給我，所幸最後完成任務；我也不斷鼓勵陣中射手要勇敢出手，不要怕投不進。」

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璞園次節一度落後達雙位數，所幸比賽中段逐漸收復失土，總教練麥班達表示，防守才是贏球之道，上半場被勇士拿下42分，但下半場只丟掉27分，是扭轉戰局的關鍵。

璞園在明星賽後4場拿下3勝，後勢看漲，麥班達認為，璞園的體系複雜，加上季中更換洋將，球員需要更多時間磨合，目前全隊近況越來越好，希望能以更好的名次，進入季後賽。

勇士後衛林書緯小腿拉傷，加上感冒，已經一個月未比賽，球隊後場戰力拉警報。許晉哲表示，林書緯上週只參與球隊一次練球，但仍感不適，只能繼續休養；除了主控洪志善獨挑大樑外，也希望新秀賴廷恩能挺身而出，舒緩後衛荒。

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