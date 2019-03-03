周伯勳「足爽」 台銀末節崩盤

台啤周伯勳（中）緊急借穿隊友張銘鋒的鞋，表現更出色。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台啤兩大主力蔣淯安與成力煥因傷缺陣，但仍靠堅強的團隊戰力取勝。先發五虎有4人得分上雙，其中前鋒周伯勳表現最佳，攻下全隊最高17分、13籃板，率隊76：70擊敗台銀。

賽前周伯勳的鞋子裂開，緊急向隊友張銘鋒商借，非但沒有適應問題，還打得更出色。他笑說，「換了鞋好像更順暢。」此役周伯勳在終場前1分30秒賞給台銀洋將泰勒一記火鍋，並快攻完成三分打，澆熄對手反撲的氣焰。

台啤近8場拿下7勝，戰績18勝10敗，暫居龍頭寶座。總教練周俊三透露，農曆過年的休兵期間，曾針對體能進行特訓，全隊都到田徑場長跑，雖然過程叫苦連天，但收到不錯的成效。

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台啤與達欣是唯二整季都沒有更換洋將的球隊，周俊三認為，愛德和塞瑟夫配合度高，與本土隊友搭配得也很不錯，本季沒有更換洋將打算，將以現在的陣型挑戰季後賽。

前三節打完，雙方僅1分差距，台銀卻再度於末節崩盤，葬送勝利。目前戰績6勝22敗，離第六名的璞園已落後達7.5場勝差，剩餘8場比賽必須全勝，且璞園需全敗，才能打進季後賽，恐怕機會渺茫。

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