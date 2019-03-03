高中木棒聯賽／大理殺進4強 搶到復仇門票

大理高中投手葉林鑫中繼6.1局奪勝投，率隊闖進4強。（中央社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕107學年度高中木棒聯賽昨進行八強戰，大理高中以8：6氣走三民高中，相隔10年再闖四強戰，今天下午4點將在嘉義市立棒球場迎戰穀保家商、爭取冠軍戰門票；穀保昨以12：1擊敗南英商工，這次要挑戰二連霸。

值得一提的是，96學年度木棒聯賽大理一路闖進3戰2勝制冠軍戰，對手正是穀保，當時穀保有「左右護法」陳冠宇和謝榮豪壓陣，大理則有小高一朱育賢，結果大理兩戰全敗屈居亞軍，但已寫下隊史最佳戰績。大理今誓言復仇，全力阻擋穀保爭取連霸。

昨役大理先發投手陳翊瑄投2.2局失2分退場，由葉林鑫接手。大理首局先馳得點，4局下打回3分反超前，第5、6局分別再添1、3分，前8局打完大理取得8：2領先。

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葉林鑫原本投得虎虎生風，9局上遭遇三民一陣猛攻掉4分，隨即穩住陣腳鎖定勝局，最終大理以8：6擊敗三民，葉林鑫中繼6.1局失4分賺勝投，成為球隊致勝功臣。

昨八強戰另有兩場比賽，平鎮高中高一投手吳秉恩先發6.1局無失分，領軍以4：0擊敗壽山高中，高苑工商以7：6險勝嘉義高中，今天下午1點半平鎮對決高苑，地點同在嘉義市球場。

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