UBA》輔大雙俠連線 破台師大不敗傳說

林哲霆（右）昨上演關鍵抄截，菜鳥建功。（記者林正堃攝）

曾祥鈞狂掃25分

曾祥鈞昨砍25分，帶領輔大斬斷台師大19連勝紀錄。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級複賽，「不敗之師」台灣師大昨碰上輔仁大學踢到鐵板，輔大曾祥鈞砍25分，加上奇兵林哲霆的關鍵抄截，終場以75：69獲勝，斬斷台師大的19連勝。

林哲霆大心臟建功

大一的林哲霆昨在倒數1分半鐘時，投進關鍵三分球，且演出精彩抄截，成功阻斷台師大的反撲，對於他的表現，輔大教練楊哲宜說：「他是個心臟很大的球員，只是之前在宜中比較沒被關注。」林哲霆昨攻下11分、2助攻，他坦言第一次打8強賽有些緊張，起初比較放不開，感謝教練和隊友給他鼓勵跟信心。

林哲霆畢業於宜蘭高中，上個學年度球隊在HBL外卡賽落敗，止步12強，上了大學首度體驗到8強賽事，昨又扮演致勝功臣，他發下豪語，「希望能幫助球隊闖進4強，登上小巨蛋舞台。」

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台師大的連勝紀錄最終停留在19場，無法延續下去，教練王志群卻認為，這不是壞事，他也給予子弟兵肯定，「大家已經很努力的把連勝延續到這裡，希望能修正這場比賽的錯誤，之後能更加專注、投入。」昨攻下全隊最高13分、6助攻的周桂羽表示，最後階段有些心急，大家也有點鬆懈。

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