UBA》義守絕殺三分球 氣走高師大

義守白曜誠（右）最後1秒飆進絕殺三分球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕義守大學與高雄師大兩支來自高雄的隊伍昨碰頭，一度領先達15分的義守在決勝節遭高師大逆襲，讀秒階段反倒以2分落後，最後1秒時，義守後衛白曜誠飆進三分球再逆轉戰局，成功以66：65氣走高師大。

義守此役一度領先雙位數，卻在決勝節崩盤，高師大王繁宇在倒數5秒時快攻上籃，助隊取得2分超前；義守取得球權後，白曜誠在最後1秒投進三分球，氣走高師大。

「機會不只是給準備好的人，也是給有勇氣的人。」賽後義守教練謝玉娟坦言，最後一擊原本安排徐鉦順或是羅建斌，很高興白曜誠能把握機會。她提到，白曜誠這季被拉到主控，前幾場表現不好，讓他信心受打擊，但最後這球他勇敢出手，相信會給他不少鼓勵。

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白曜誠這季三分球命中率為26.4%，昨前10次出手僅1中，攻下10分，他坦言，三分球命中率確實不太理想，但時間到了只能出手，他說：「出手後覺得很有機會進，很高興幫助球隊贏球。」他也提到這季被拉上先發，壓力很大，希望投進這顆致勝球能帶給自己信心，後面幾戰能越打越好。

義守贏球後，和高師大一樣都是2勝3負，仍保有晉級4強的機會。昨日其他賽事，國立體大以86：73擊敗政治大學，複賽取得5連勝確定晉級；地主健行科大則以93：73擊敗文化大學。

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