ABL》米勒甩尾砍30分 夢想家收4連勝

夢想家米勒第四節連得10分，率隊甩開黑熊追擊，成勝利功臣。（夢想家提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕夢想家昨於主場出戰澳門黑熊，洋將米勒發飆，轟下全場最高30分，葛萊斯也挹注25分、16籃板，聯手率隊99：89獲勝，戰績穩居聯盟第2，距離龍頭菲律賓火焰僅剩2場勝差。

澳門黑熊暫居聯盟第4名，團隊戰力堅強，上半場雙方戰成平手，直到末節決勝階段，米勒發飆，上演個人秀，連續攻下10分，還包括一次雷霆萬鈞的扣籃，全隊士氣大振，成為獲勝關鍵。

本季重金網羅田壘，昨總算打出身價，替補上陣不到6分鐘，三分球2投2中，高效率攻下10分，生涯首度在ABL得分達到雙位數；李學林則稱職扮演穿針引線的任務，雖只出手一次貢獻2分，但送出全場最高的8次助攻。

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夢想家從農曆年後連續8場在彰化主場迎敵，球員省去舟車勞頓，戰力也升級，目前在主場已拿下4連勝，同時成為聯盟第2支取得季後賽門票的隊伍。

上季夢想家整季僅拿下1勝，本季脫胎換骨，戰績14勝6敗，高居聯盟第二。ABL官網撰文指出，夢想家大翻身的關鍵是外援實力堅強，三名洋將葛萊斯、米勒和阿提諾場均都能轟下超過20分，加上本土後衛李學林和陳世念都是經驗豐富的老將，戰術執行也更順暢。

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