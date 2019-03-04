大帝超越布萊恩 難撐湖人進季後賽

詹姆斯昨繳27分，並推進個人進球數紀錄，但最終湖人敗給墊底的太陽。（今日美國）

（整理：記者粘藐云）

進球數成史上第5

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況低迷的湖人昨迎戰戰績墊底的太陽，一哥詹姆斯砍下27分，生涯進球數超越湖人傳奇球星布萊恩，成為NBA史上第5，但最終湖人仍以109：118吞下2連敗，讓詹皇的紀錄夜有些不太完美。

詹姆斯昨繳出27分、16助攻、9籃板「準大三元」，但罰球不理想7投僅3中，尤其最後47秒兩罰盡墨，讓球隊錯過追分機會，詹姆斯說：「從個人角度來看，錯失罰球令我沮喪，但就團隊而言，勝負並不是由那兩球罰球決定，只是我的表現還可以更好。」

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，詹姆斯生涯命中數昨賽後來到11726個，成功超越布萊恩的11719個，成為史上第5名，接下來將挑戰「籃球之神」喬丹的12192個。

湖人昨輸給太陽，也是詹姆斯生涯當中輸過戰績最差的球隊，太陽賽前勝率僅19%，回顧過去詹皇所輸過的墊底球隊，最差的騎士跟巫師，當時勝率都還有19.4%。

與第8快艇勝差4.5場

湖人目前戰績為30勝33負，為西部第10，距離第8名的快艇仍有4.5場勝差，與季後賽漸行漸遠，連洛杉磯當地媒體都無情的批評，「球員已經失去鬥志，詹姆斯就算再厲害也很難拯救球隊。」他們甚至點出，連墊底的太陽都贏不了，教頭華頓的帥位恐怕不保。

太陽昨團隊命中率51.3%，中鋒艾頓攻下全隊最高26分、10籃板，這一勝為他們帶來不少信心，艾頓說：「這場比賽真的太有趣了，今晚我終於能睡個好覺。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/