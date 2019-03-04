不配史上最佳控衛？ D.格林幫柯瑞抱屈

柯瑞（右）於決勝期連飆9分，率勇士擊敗地主七六人。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕柯瑞是否為史上最佳控衛，隊友各有不同見解，「萌神」則用發燙火力回應，第4節砍進全場28分中的11分，加上杜蘭特包辦兩隊最高34分，勇士衛冕軍120：117逆轉地主七六人，中止2連敗也力保西部龍頭。

止2連敗 勇士保龍頭

近來陷入低潮的勇士，能克服雙位數落後，決勝期連飆9分的柯瑞居功厥偉，杜蘭特也視他為贏球功臣，「柯瑞替我們接管比賽，全隊需要他有這樣表現。」老將伊古達拉則指出，柯瑞雖有2座年度MVP、3枚總冠軍戒，仍被外界過於低估，「大家總以為他靠大量掩護與防守錯位，其實他才是真正令對方頭痛人物，人們不了解他與KD為比賽帶來的影響力，尤其進攻端。」

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伊古達拉認為，柯瑞應是聯盟第2控衛，僅次湖人名人堂球星魔術強森，對此D.格林卻說，柯瑞與魔術強森根本不同類型，「兩人風格不同無從比較，魔術強森很偉大，但以現代籃球來說，柯瑞才是史上最佳。我也覺得他沒獲得應有尊重，他一直在提升實力。」談及伊古達拉評價，柯瑞笑說：「他每早傳簡訊，都講同樣內容，我想我得更努力，才能成為第一控衛。」

此役勇士射手K.湯普森休兵，七六人當家中鋒恩比德也掛免戰牌，雙方各讓一員大將，儘管地主寵兒西蒙斯25分、15籃板、11助攻完成本季第10次大三元，但「表弟」卡森斯拚出加盟勇士新高25分，外加8籃板，何況還有柯瑞、KD的凶猛火力，硬是扭轉上半場挨打頹勢，也中止七六人2連勝。

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