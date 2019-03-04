高國輝「坐5望6」 保住50萬級

之前傳出將遭大幅減薪的高國輝，據悉至少可望守住50萬元級身價。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將訂本週公布球員薪資，其中之前傳出將遭大幅減薪的高國輝新約也已敲定，據悉月薪「坐5望6」，至少可望守住50萬元級身價；球員工會訂本週提出新一波薪資仲裁名單，悍將球員將不在其中。

薪資仲裁名單 沒有悍將球員

由於富邦悍將至今未公布任何球員薪資，外界原本認為可能會有悍將球員跟隨上週球員工會理事長周思齊的腳步，本週提出薪資仲裁。但悍將副領隊陳昭如表示不會有球員提出，因為目前悍將薪資幾乎都談好，也已簽約。

對於周思齊提出薪資仲裁，高國輝日前接受媒體訪問時表示，希望能夠將制度建立起來。不過高國輝在結束兩年複數年合約之後，今年新約已經談妥，也接受遭減薪的決定，月薪可能從去年75萬，降至55萬至60萬之間。

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33歲的高國輝前兩年受傷勢影響一共僅出賽87場，之前就已做好減薪準備。但他今年至少保住50萬元等級，再加上已談妥合約的林益全、林哲瑄，以及提出薪資仲裁的周思齊，都有機會繼續成為50萬俱樂部會員，也讓今年「50男」可望締造16人新猷。

「50男」可望締16人新猷

除了周思齊已開薪資仲裁第一槍，球員工會可望今天彙整提出薪資仲裁的球員名單，據悉還有其他中信兄弟球員將提出，富邦悍將和已搞定薪事的桃猿球員則不在內。

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