登錄名單凸槌 高苑意外「掰掰」

大會裁判宣布沒收比賽，高苑球員露出不可置信的表情。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕高中最高水準的木棒聯賽，昨4強戰平鎮高中、高苑工商兩支青棒強權交鋒發生意外結局，雙方各推出王牌投手李晨薰、林逸達先發，場邊球探也緊盯強投對決，無奈兩人退場後，高苑卻因填錯名單、誤換違規球員上場，比賽遭沒收，比分為9：0，平鎮挺進明天的冠軍戰。

平鎮高二王牌李晨薰臨場狀況欠佳，5局下時因手指起水泡提前退場，由同樣頗受中職球探關注的徐若曦完成該半局投球。

打到第6局平手 高苑擺烏龍比賽遭沒收

6局上，輪到高苑林逸達出狀況，被平鎮雙箭頭李灝宇、顏國晉接連敲安失分，當下4：4平手，此時教練換上邱駿威中繼，但名單上卻誤植為隊友陳英睿，平鎮教練團待邱駿威正式登板投球後提出抗議，技術委員討論過後，將比賽沒收。

請繼續往下閱讀...

按大會規定，若只是背號誤植，會罰總教練離場，比賽繼續進行。不過昨天的狀況是，高苑的背號「19」、「20」名字均為陳英睿，「19」號其實是邱駿威。大會技術委員解釋，每隊25人報名，但只能登錄20位，邱駿威此役並不在名單中，視為非登錄球員，只要上場即是違規，因此沒收比賽。

高苑教頭李來發爭論無效 負氣離場

高苑總教練李來發賽後和技術委員爭論許久，無奈負氣離場，他認為，名單誤植是教練責任，但學生聯盟檢查名單時，或許也能告知。平鎮總教練吳柏宏則坦言，雙方對陣數次，基本上對方會推出的投手大家心裡有數，「發現名單中沒有邱駿威，他上場時就提出抗議。這也是帶隊以來第一次遇到這種狀況，也是給大家上了一堂課。」

強投對決以意外結局告終，即將高三畢業的林逸達當然不甘心，他坦言：「投球節奏被抓到，這場比賽沒投好，不過相信隊友本有機會贏球。」

冠軍戰李晨薰無法登板

李晨薰則說：「知道對方纏鬥能力好、很會打，盡量投給對方打，不過因為隊友失誤，有點受到影響，狀況也沒有黑豹旗4強戰對上他們時那麼好。」

平鎮明天要在冠軍戰迎戰穀保家商，雖然4強戰以裁定形式結束，但因比賽實際進行超過5局，球員成績及用球數都照算，因此李晨薰冠軍戰不得登板。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/