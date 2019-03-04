高一林昱珉飆11K 穀保明搶冠

穀保高一生林昱珉先發6.2局失2分、飆11K率隊晉級，明天將和平鎮高中爭冠。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕穀保家商、大理高中在4強戰遭遇，穀保曾在預賽敗給大理，此役不敢鬆懈，推出極具潛力的高一生林昱珉先發，他先發6.2局失2分、11三振，幫助球隊7：2獲勝，挺進冠軍戰。

雖然贏球，但穀保總教練周宗志賽後略顯無奈之色，他指出，包括先發投手林昱珉在內，全隊在比分拉開之後，心態上反而鬆懈，「這是我們球員的毛病，前面表現100分，後面就幾乎0分。林昱珉這場比賽的控球落差有些大，賽後已提醒他，未來希望他能注意。」

林昱珉雖繳出好投，自己也坦言後段有些鬆懈，「投到4、5局，球路開始偏高，可能因為專注力分散了。」

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大理反攻氣勢猛烈，穀保家商最後一任投手推出去年U18亞青「抗日英雄」王彥程把關，但他球速不若去年，速球僅在135公里左右，頻頻用變化球和對手周旋。周宗志解釋，王彥程自Nike訓練營後，肩胛骨附近有些拉傷，「昨天僅是他第2次對外比賽、第4度實戰登板，不急著找回球速，目前希望他調整好控球，球速我倒是不擔心。」穀保家商明天冠軍戰要迎戰平鎮高中。

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