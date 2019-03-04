捨34號改穿3號球衣 哈波都是因為他

哈波為了向已故塞揚名投哈勒戴34號致敬，改穿3號球衣加盟費城人。（美聯社）

美媒︰首選並非費城人

費城人昨在春訓基地召開記者會迎接哈波。（今日美國）

哈勒戴（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕26歲明星外野手哈波以13年3.3億美元（約101.8億台幣）合約加盟費城人，昨披上3號球衣、戴著球帽，誓言為新東家爭冠；只是《運動畫刊》也指出，其實哈波首選並非費城人，但費城人給了他最想要的「穩定」。

費城人在春訓基地召開記者會迎接哈波，哈波原本可沿用在華盛頓國民穿了7年的34號，卻沒這麼做，為的是向已故塞揚名投哈勒戴致敬，他說：「我認為哈勒戴才應該是最後一個穿它的人，他是名人堂成員，是個偉大的人，也是我遇過最好的人之一。」

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事實上，哈勒戴2013年底退役後，費城人曾有5人穿過34號，但無損哈波的敬意，哈波也要為全新背號創造隊史價值，最好方法就是奪勝，他強調：「勝利總會被人們記住，要達成此事，還有比費城更好的地方嗎？」

盼與楚奧特並肩作戰

哈波合約沒有逃脫條款和選擇權，他透露，從一開始就不想要這些，而是希望在某處深耕，即便總有高低起伏，也想成為一份子，幫助球隊成長，和全隊一起盡力贏球。

哈波生涯都會待在費城人，昨還向「合約2年後到期的另一人」喊話，盼能並肩作戰，指的就是天使看板球星楚奧特，他明年季後將成為自由球員，被看好能超越哈波合約紀錄，但據傳天使也有意以至少10年3.5億美元的長約留人。

口誤把冠軍帶回D.C.

哈波球衣火速在球隊商店上架，他展現為費城人搶冠的決心，還公開招兵買馬，卻一度口誤說成「想把冠軍帶回D.C.（華盛頓哥倫比亞特區）」，成了記者會的尷尬插曲。

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