殷仔尬哈波 最快4月上檔

陳偉殷強碰哈波的好戲，本季依舊令人期待。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕費城人為新球季大力補強，網羅外野手哈波、麥卡琴和後援投手羅伯森，並交易換來捕手瑞爾穆托、游擊手席古拉，將衝擊國聯東區戰情，包括陳偉殷所屬的馬林魚；而哈波轉隊後，也是費城人陣中最熟悉殷仔的打者。

哈波續留國聯東區，與前東家國民交手機會多，最快4月3日就在華盛頓碰頭，對上馬林魚機會也不少，兩隊本季首個系列賽將於4月13日登場，費城人屆時作客邁阿密進行3連戰。

陳偉殷強碰哈波的好戲，過去曾多次上演，本季依舊令人期待，哈波也成了最常對決殷仔的費城人打者，生涯過招29打數敲出8安、4分打點，包含2支二壘打、1支三壘打，另吞10K、獲2次保送，對戰打擊率2成76，陳偉殷佔上風。

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殷仔明晨主場先發

陳偉殷也正努力備戰新球季，春訓熱身賽第2場先發排定明晨2時，休足4天再登板，將在自家春訓基地的主場迎戰國民。

陳偉殷首戰是2月28日作客大都會，用37球先發1.1局、挨5安、掉5分吞敗，又讓人聯想到去年客場表現不理想，也是他持續透過實戰調整的課題。

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