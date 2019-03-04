費爸笑捧100冠 只差康諾斯9冠

費德爾職業生涯第100座金盃，榮膺男網史上第2人。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕費德爾甜蜜復仇，杜拜男網決賽挾2個6：4強壓希臘20歲超級新秀西西帕斯，不但一吐今年初澳網大滿貫16強輸球悶氣，「高齡」37歲的費爸笑捧賽史第8冠，更集滿職業生涯第100座金盃，榮膺男網史上第2人。

史上第2位冠軍3位數

薑是老的辣，坐擁最多20座4大賽單打冠軍的費德爾，汲取澳網先盛後衰，4盤慘遭西西帕斯大逆轉的教訓，穩紮穩打一路壓制後生晚輩，直落2中止對手8連勝。寶刀未老的費爸，成為第2位冠軍盃達3位數的男網球星，只差美國退役傳奇康諾斯9冠，外界關注瑞士老將能否再創新高，費爸低調回應：「不強求，就看體內還有多少燃料！」早進名人堂的康諾斯則祝賀：「歡迎來到『3位數』俱樂部，我寂寞好久了，很開心終於有人作伴。」

費爸轉戰職業長達19載，2001年於米蘭笑捧生涯首冠，逐漸展現強大主宰力，君臨天下的「百冠里程碑」中，以自家巴塞爾、德國哈雷草地各9冠最多，另有溫布頓大滿貫、杜拜各8冠，以及辛辛那提名人賽7冠，接下來印地安泉、邁阿密的美國「陽光雙賽」，他仍有機會再添「金」喜。

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