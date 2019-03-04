德國羽球公開賽》小天挨重拳 3連霸夢碎

台灣一哥周天成昨在德國羽球公開賽，不敵日本好手西本拳太，無緣3連霸。 （資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級300系列德國羽球公開賽，以15：21、21：18、16：21不敵日本好手西本拳太，無緣3連霸，小天本週將繼續在超級1000全英公開賽奮戰。

世界排名第3周天成面對世界排名11西本拳太雖取得對戰3連勝，但其中2次廝殺至第3局才獲勝。小天昨第2局數度怒吼提振士氣，並成功把戰局逼入決勝局，可惜後繼無力難演逆轉秀。至於另一男單4強賽，世界球王日本桃田賢斗，以24：26、21：16、21：15逆轉丹麥的維汀賀斯。

山口茜逆轉 完成3連霸

女單決賽昨晚登場，世界排名第5日本名將山口茜，以16：21、21：14、25：23逆轉世界排名第8泰國好手依瑟儂，完成3連霸。

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周天成週三在全英賽提拍上陣，首輪對手為世界排名26中國黃宇翔。世界球后戴資穎休兵逾1個月，本週在球后寶座待滿117週，超越退役中國名將王儀涵，獨居史上第3，僅次張寧122週、李雪芮124週。小戴此行欲問鼎全英3連霸，首輪對上華裔加拿大好手李文珊，過去6次交手，球后取得5勝1敗。

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