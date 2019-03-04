張志豪敲追平砲 張閔勛回敬致勝安

張閔勛（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕Lamigo桃猿和中信兄弟在屏東自辦熱身賽攻勢你來我往，5局下兄弟張志豪轟出追平比數的2分砲，下半局桃猿張閔勛代打打下致勝的2分，以9：7力克兄弟。

張志豪（記者黃志源攝）

兄弟先發投手陳琥只投1.2局，被擊出5支安打失4分，前年獲得兄弟第2指名後就動了手肘韌帶手術的黃恩賜第4局登板，2出局後被連打4支安打失2分，使得兄弟一路苦苦追趕。

桃猿先發投手林逸翔表現也不理想，投3局被擊出6支安打失3分，接手的張明翔第4局被吳東融打出三壘打失2分。

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兄弟打完5局上半還以5：7落後，6局上率先上場的周思齊敲出二壘打，張志豪開轟追平比數。張志豪昨天3打數擊出全壘打和二壘打，打下3分打點，周思齊和陳子豪2安打、1打點，王威晨也擊出2支安打。

6局下兄弟換上鄭錡鴻，2出局後被攻佔滿壘，張閔勛適時安打攻下2分，以9：7領先到終場。桃猿余德龍2安打、3打點，廖健富、林承飛、鍾承祐和陳晨威各2安，廖健富貢獻2分打點。

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