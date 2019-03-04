破許玉芳高懸15年紀錄 曹純玉「東馬」破全國

曹純玉（左）破全國紀錄，歸功男友兼教練陳囿任領跑超貼心。（駐日特派員林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕台灣「馬拉松寶貝」、長跑國手曹純玉3日在東京馬拉松跑出2小時36分14秒佳績，拿下女子準菁英組第一。曹純玉飆破長跑女將許玉芳保持15年的全國紀錄，不但達到世界錦標賽參賽標準，2020年東京奧運的門票也可能到手。

張芷瑄（右）與男友、世大運國手陳秉豐。（駐日特派員林翠儀攝）

東奧門票可望到手

這是曹純玉的第10次全馬、第一次東馬，之前的海外賽曾參加洛杉磯和去年的中國重慶馬拉松，去年她以2小時45分12秒，大破個人紀錄18分，時隔11個月，她又在東馬刷新個人紀錄9分。曹純玉把功勞歸給男友兼教練的陳囿任領跑有方。

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歸功教練男友領跑有方

曹純玉說，今天賽前覺得兩隻腳都有抽筋的前兆，小腿肚有一點不舒服的感覺，加上天氣又冷，有些路段風很大，而且還有上下坡起伏。過程中陳囿任提醒她公里數，注意路況、拿水等，能破全國非常開心，可以和陳囿任一起進終點更開心，感謝他的貼心。

曹純玉表示進終點時還不曉得破全國，本來以為會落在2小時38分左右，過程中陳囿任幫她計算時間，最差238或239，可以小破全國，結果是236，滿開心的，而且是在這種天候之下，如果沒下雨或許可以更好。

達世錦賽參加標準 田協發4萬獎金

陳囿任表示，上屆奧運參賽標準是245，東馬的成績可列入紀錄，但東奧現在還沒決定用成績制還是積分制，不過這兩項標準曹純玉都已經達標，所以說這東奧門票是準的了。曹純玉的最新成績已達到2小時37分的世錦賽參賽標準。台灣田徑協會表示將頒發4萬元獎金鼓勵。

另一位世大運女子國手「長跑甜心」張芷瑄，也以2小時46分33刷新自己的紀錄，她對於自己的成績也很滿意，她表示，上次最佳成績是2016年9月的柏林，成績卡很久了，中間幾場全馬都差一點，這次一口氣突破5分多鐘，覺得很開心。張芷瑄的男友世大運國手陳秉豐，這次因為腳傷無法跑完全程，僅以領跑身分陪女友跑了一小段路。陳秉豐表示，看到張芷瑄達到預期目標就放心了。

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