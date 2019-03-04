台電女將復仇 2度3連霸

台電女排隊擊敗中國人纖，完成隊史第2度3連霸。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業十四年男女排球聯賽挑戰賽最終決戰，輸掉挑戰賽首戰的台電女排再戰中纖，先在上午賽事以直落三獲勝，晚間再度交手，以25：15、25：14、25：15獲勝，完成隊史第2度3連霸，也是隊史第7冠。

成功頂住第一戰輸球壓力，最後一天台電1局未失連拿2勝封后，台電隊長「小毛」張秝芸感性地說：「很高興我們把這個壓力扛下來了，比賽結束當下有點想哭。」

挑戰賽首日以輸球收場，張秝芸坦言，對方做了很多功課，狀況也不錯，讓球隊出現很多失誤。面對第2天的比賽，小毛說：「隊友相互提醒要有笑容，帶著正能量打球。」兩天下來，球隊狀況差異相當大，小毛認為，球員的穩定性仍得提升，但她坦言，連勝對大家而言是很大壓力，「大家都想超越我們，我們也要一直不斷地進步。」

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台電「自由女神」楊孟樺則認為，輸掉第1場已是最壞的結果，最後一天了，大家都放開來打，「原先賽前有打到第4、5局的準備，真的很開心可以拿下。」昨日她也上演數次美技防守，帶動球隊氣勢。

企排結束後，部分選手將投入國家隊訓練，但這次張秝芸和楊孟樺都未入選，但兩人表示，會利用時間好好休息，準備迎接下一季的企排。

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