裁判玻璃心 NBA敏感T哨大流行

T.楊恩昨被吹第2次技術犯規後，一臉不可置信。（美聯社）

記者梁偉銘／綜合報導

前言：怪哨年年有，最近特別多。老鷹昨以123：118擊敗東部難兄難弟公牛，但控衛T.楊恩三分球破網後，只因雙手扠腰盯著對方，就被吹第2次技術犯規提前出場，再度引發爭議，也讓球迷朋友不禁想起，近年來NBA裁判們各種稀奇古怪的敏感T（Technical Foul，簡稱T）哨。

扠腰看人 楊恩「寫輪眼」T

老鷹日前主場與公牛拚到4度延長才敗陣，如今狹路相逢又殺紅了眼，T.楊恩與公牛後衛鄧恩首節針鋒相對，互飆垃圾話各被吹1次技術犯規，第3節楊恩投進大號三分彈，得理不饒人大動作怒視鄧恩，居然再領T被罰出場。國內球迷笑稱，難道是日漫《火影忍者》中「寫輪眼」大絕招，否則為何響哨？

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儘管裁判解釋，慶祝動作不會針對特定人士，楊恩的哨音是因故意嘲弄對方，但不僅當事人傻眼，鄧恩也錯愕說：「就我來看，他不該被趕出去。」甚至傳奇射手「大嘴」米勒都在推特抱不平：「我深愛的NBA怎麼了？居然變得如此軟弱…那我可能只打兩年就待不住了。」

卡森斯（左）日前比賽時好心將鞋丟進觀眾席，結果被吹技術犯規。（資料照，法新社）

好心被雷親 表弟丟鞋T

勇士先前捕獲地主黃蜂，「表弟」卡森斯比賽時好心把對方掉落的球鞋丟進觀眾席，卻被吹技術犯規，氣得他無語問蒼天，不幸中的大幸是，各界一面倒同情聲浪下，聯盟隔天從善如流決議撤銷，算是還他一個公道。

NBA為保護現場球迷，對戰過程嚴禁球員把任何物品擲入觀眾席，但卡森斯出於好意，撿鞋拋出場為避免球員因此受傷，只是用力過猛，加上前科累累，才會導致裁判「誤判」。

B.西蒙斯去年12月下旬賽事被吹判後坐到觀眾席冷靜，反倒被補吹技術犯規。（資料照，路透）

坐椅抱頭 西蒙斯新潮T

B.西蒙斯去年耶誕節前夕，收到最意外T禮！這位七六人全能搖擺人防守暴龍後衛羅利，被吹犯規相當困惑，搖頭苦笑走至場邊，找張空椅坐下，雙手抱頭冷靜片刻，顯然裁判無法容忍這種「無言抗議」，再補個技術犯規，美媒也驚呼，領T的方式有很多種，苦主B.西蒙斯可是全新、獨一無二創舉。

L.史岱芬森（右）。（資料照，法新社）

L.史岱芬森 空彈吉他T

去年12月，湖人L.史岱芬森砍進三分球，因太開心大秀「彈空氣吉他」慶祝動作，結果裁判直接插T澆冷水，令他攤開雙手滿臉詫異，「老兄，我只是自娛娛人，他們居然試圖阻止我。」

但愛搞怪的L.史岱芬森，耍花招或許沒那麼無辜，畢竟當時湖人已領先多達32分，他還對著黃蜂地主布里吉斯邊跑邊彈，裁判若不制止類似挑釁，難保接下來不會引發更多衝突。

鄧肯在板凳對吹判露出詭異微笑後，遭吹第2個T趕出場。（資料照，路透）

遇到死對頭 鄧肯微笑T

2007年4月馬刺與小牛「德州內戰」，鄧肯與光頭判官克勞佛也上演另類對決。鄧肯第3節末在板凳碎嘴幾句先領技術犯規，隨後又對另個判決露出詭異微笑，再遭死對頭第2個T趕出場，迄今仍是經典話題。更妙的是，雙方也因此兩敗俱傷，克勞佛因處理失當，一度遭停吹；鄧肯離場時多回兩句也被罰款。

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