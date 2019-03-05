首度先發卡彈 急尋「豪」手感

林書豪（左）昨迎來轉戰暴龍後的首次先發，但手感失常僅得1分。（法新社）

（整理：記者粘藐云）

全場8投0中 僅靠罰球得1分

〔記者粘藐云／綜合報導〕暴龍昨作客活塞，雷納德輪休，林書豪被拉上先發，但因求好心切，僅進帳1分，活塞最終在延長賽以112：107獲勝，近6戰拿下5勝，戰績衝上東部第6。

林書豪本季轉戰老鷹後，多擔任替補角色，當時僅先發過1次，剛好對上暴龍，繳出20分、9助攻的亮眼數據。昨林書豪獲得教練團信任，迎來轉隊後的首度先發，共上場25分鐘，8投0中，僅靠著罰球拿下1分，外加2助攻。

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命中率降到3成 三分球迄今0中

林書豪轉戰暴龍後尚在適應階段，命中率從原本46.6％下降到31.4％，三分球出手16次更遲遲未開張，必須盡快調整投籃手感。即使如此，他仍能透過在場上組織幫助球隊，他曾表示，與隊友之間的默契提升，和羅利的搭配也越來越順暢；下一戰暴龍將對陣火箭，林書豪過去對戰火箭場均可拿下9.3分。

活塞昨5人得分上雙，葛瑞芬攻下全隊最高27分，並靠著卓蒙德關鍵罰球獲勝。有趣的是，昨有大批暴龍球迷湧進活塞主場，卓蒙德笑說：「這是一場很棒的客場勝利。」但他認為和暴龍激戰的精采程度已是季後賽等級。

雷納德前一戰對拓荒者投進致勝2分球，卻在隔了1天後休兵，他休兵的近兩戰，暴龍都以輸球收場，對於輪休規劃，雷納德說：「球隊採取了正確的預防措施，畢竟上季我只打了9場球，休息是為了更遠大的目標。」羅利昨投進6顆三分球，攻下全場最高35分。

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