魏少帶頭反攻 灰熊踢館落空

魏斯布魯克第4節帶動反攻，助隊逆轉灰熊，終止4連敗。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕P.喬治因肩傷連3戰休兵，魏斯布魯克再度獨挑大樑，拿下全隊最高22分，其中12分集中在第4節，帶領地主雷霆克服13分落後，以99：95逆轉來犯的灰熊，終止4連敗，力保西部老三。

西部倒數第2的灰熊，終場前7分鐘甚至領先雙位數，不過先前手感欠佳的魏少，關鍵時刻又挺身而出，連投帶罰帶動瘋狂反撲，最後1分03秒他三分彈追平，順勢跳投超前，氣走灰熊。除了魏少力挽狂瀾，「水行俠」亞當斯貢獻13分、22籃板，雷霆戰績39勝24敗，雖被拓荒者咬上，但本季對戰3連勝仍排前頭。

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哈登昨飆出42分，本季已24場突破40分。（路透）

哈登42分 火箭5連勝

此外，火箭客場強轟21記三分彈，115：104痛擊塞爾提克笑納5連勝，獨取42分的哈登，本季已24場突破40分關卡，他說：「我們正處連戰皆捷的完美狀態，每個人都知道自己的角色定位，大家彼此協助，場上積極溝通，這才是最重要的。」

火箭38勝25敗回升至西岸第5，與雷霆、拓荒者僅剩半場勝差。

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