本田菁英高球賽 米歇爾奪美巡首冠

美國27歲好手米歇爾以總桿271桿奪下PGA本田菁英賽冠軍，也是他生涯首座美巡冠軍。（路透）

斐濟老將「黑珍珠」維傑辛拿下PGA本田菁英賽第6名，無緣成為史上最老的美巡賽冠軍。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金680萬美元的PGA本田菁英賽昨進行最後一回合，美國27歲好手米歇爾以67桿繳卡，並以總桿271桿奪下生涯首座美巡冠軍，抱回122.4萬美元（約台幣3770萬元）獎金；斐濟老將「黑珍珠」維傑辛拿下第6名，無緣成為史上最老的美巡賽冠軍。

56歲的維傑辛前3輪打完僅以1桿落後，昨一度衝上領先，但最終只打出70桿，以總桿274桿拿下第6名。對於這個結果，他覺得有點失望，「前3天在果嶺推桿速度控制得很好，但最後一天不知道為何，就是很難打進洞。」

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米歇爾贏得有些驚濤駭浪，開賽先吞了2柏忌，第3洞抓鳥才回穩，總計他抓下6博蒂、3柏忌，摘下PGA生涯首冠。他說：「過去我也有奪冠機會，但都受自己情緒影響落敗，一開賽吞下2柏忌後，我告訴自己不能重蹈覆轍，要專注在比賽。」

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