曾笑恰恰引退落淚 這回換成他

統一獅二軍總教練高志綱昨數度哽咽說不出話。（記者簡榮豐攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕高志綱1個月前曾笑彭政閔在引退記者會上泛淚，昨天輪到他數度哽咽說不出話，他表示，不能繼續當選手確實有點不捨，對球員生涯卻沒有遺憾。

高志綱日前看到彭政閔淚灑引退記者會，曾笑說：「還有1年可以打，是在哭什麼？」

昨天向一路支持他的教練、隊友與球迷表達感謝時，瞬間情緒激動數次哽咽，「沒想到我也這樣，換我要被他笑了。」

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因不習慣 不辦引退儀式

高志綱強調，沒有辦引退儀式的想法，因為不習慣那個場面，轉換角色還要很多要學習，接下來的教練工作會很忙，他要花很多時間投入。統一獅仍會為他推出紀念商品、舉辦球迷見面會，背號34號也讓他繼續使用。

中職第2位出賽千場捕手

高志綱是中職第2位出賽1000場的捕手，幫助獅隊贏得5次總冠軍，但他不會特別自豪，卻也沒有任何遺憾，自認回頭只看到曾經的努力，而非數字上的成績，不管當球員或教練，幫球隊贏球的想法不變，最難忘是隨獅隊達成3連霸，且都打到第7場。

高志綱透露，小學在公園玩棒球，其實最常擔任游擊手，進入中山國中接受正規訓練，卻被啟蒙教練賴朝榮指定蹲捕，這一蹲竟然一路蹲到退休，「賴教練是捕手出身，一定是在我身上看到什麼東西，但我從來沒問過他。」

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