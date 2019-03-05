獅OB賽暫喊卡 力邀布雷6月登台

統一獅力邀布雷在6月「洋將週」來台，目前正全力促成中。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職唯一元老球隊，統一獅原定23日在台南主場舉行隊史30年來首次OB賽，但目前確定暫時喊卡，將先邀請OB球員出席24日台南主場開幕戰活動；球團表示，備受球迷喜愛的洋將布雷仍可能在6月「洋將週」來台，目前正全力促成。

為慶祝隊史30週年，獅隊開訓時就宣布將有三大慶祝活動，包括上月赴日和西武獅交流的雙獅賽、季中推出30週年文物展，及邀請退役名將回娘家的OB賽。不少獅迷都很期待OB賽，除本土獅將，更在網路上點名希望看到布雷、費古洛、喬伊等洋將回來。

評估季後再舉行OB賽

只是目前OB賽確定無法在開季前舉行，領隊蘇泰安也直呼可惜，表示有些OB球員向球團反映已經很久沒練球，屆時上場比賽恐有難度。

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獅隊過去29年來名將如雲，謝長亨、郭源治、曾智偵、陳政賢都赫赫有名，目前獅隊考慮的折衷方案是，在台南主場開幕週或到花東進行比賽時，邀請老球員回來參與。至於球迷喜愛的洋將布雷、凱撒等人，則都在獅隊「洋將週」規劃的邀請名單內，希望6月端午假期時能邀請他們回來。

行銷經理顏吉昌表示，並沒有放棄OB賽計畫，目前在評估球季結束後舉行。蘇泰安認為30週年的活動可拉長成一整年來看，若改在季後進行，可以安排OB球員先練球，也避免久沒比賽而受傷，「我個人很期待看到OB賽，那會是很經典的畫面。」

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