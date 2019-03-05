MLB熱身賽》先發2局無安打 達比修自信爆表

達比修有（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕達比修有昨第2次在熱身賽先發，對白襪投2局無失分、無安打，飆出3次三振，終場小熊以13：4大勝。

達比修原定投3局，但小熊第2局連打12人次、攻下8分，打了近半小時，他因此沒有再回到投手丘。達比修共投27球，包括17個好球，並在牛棚補投了13球。

達比修直球均速95英里（152.9公里），最快97英里（156.1公里），變化球的控制也比上一場先發進步很多，當時他投出4次四壞球，昨天只有1次。

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達比修去年因右手傷勢影響，只先發8場球季就提前結束，小熊總教練梅登表示，現在達比修最重要的是重建自信心，因為他的身體狀況很好。

經過昨天的好投，達比修也信心滿滿，他表示：「這是我一生中最好的狀況，我想今年我可以多幫助球隊一些，這表示我們可以贏得分區冠軍和季後賽。」

洋基田中將大昨則是首次在熱身賽登板，對老虎先發3局無失分，被擊出1支安打，投出2次三振。

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