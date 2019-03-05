UBA》順位爭奪戰 台師大讀秒險勝

台師大陳又瑋拋投得分，即將連續4年踏上小巨蛋。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕107學年度UBA八強賽賽程落幕，壓軸戰由地主健行科大對決台灣師大，兩隊雖已提前晉級四強，仍為種子順位奮力一搏。雙方鏖戰至讀秒階段，台師大靠著陳又瑋的致勝上籃，以83：81險勝。

健行將赴菲 以賽代訓

四強昨全出爐，第一名的台師大準決賽將碰上第四名的義守大學，第二名的國立體大則要強碰健行科大，兩隊也是去年冠亞軍。

在沒有晉級壓力下，台師大與健行皆讓12名球員輪番上陣，健行菜鳥高承恩攻下全場最高16分，主帥劉孟竹表示，經過8天的拚戰，讓替補球員輪流上場，也找尋四強戰的可用之兵。

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健行去年在冠軍戰失利，本學年度捲土重來，劉孟竹表示，距離四強賽開打還有約20天，這段時間預計將赴菲律賓與當地大學隊進行交流賽，以賽代訓。

台師大本學年度翻身成頂級強隊，預賽迄今只吞1敗，總教練王志群表示，「不斷提醒球員穩扎穩打，不要驕傲，一勝一勝拿；這段休兵期仍會針對未來對手進行模擬，並改正八強賽的缺失。」

台師大菜鳥控衛陳又瑋高中三年都率領南山打進四強，已連4年踏上小巨蛋。他表示，雖然有豐富的攻蛋經驗，但畢竟是大學初體驗，難免有些緊張，期盼能發揮實力，一舉奪冠。

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