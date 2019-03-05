WSBL》久未出賽有點卡 國泰逆轉7連勝

國泰陳薇安籃下出手。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL女子超級籃球聯賽昨在板橋體育館重燃戰火，衛冕軍國泰克服上半場落後局面，第3節開局以一波17：0攻勢逆轉頹勢，終場以90：79拿下7連勝。

WSBL前兩個循環都在台北體育館進行，農曆年後首度轉戰板橋，國泰上半場打完落後6分，顯得有些綁手綁腳。

陳薇安「緊張」 仍飆21分

對於球員表現，國泰教練鄭慧芸表示，本季第一次回到板橋體育館，又是農曆年後首戰，大家情緒較興奮，上半場有太多外線出手沒進，球員應懂得適時調整打法，她笑說：「有信心出手是好事，但也得懂得應變。」

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國泰上半場三分球9投僅有2中，下半場增加內線攻勢，一舉超前比數。

開季前5戰得分都突破20分的超級新秀陳薇安（見圖右，記者羅沛德攝），昨攻下全隊次高21分，有機會再度開啟先前中斷的紀錄，但她說：「今天是第一天到板橋，有點緊張，整體內容不好，並沒有很滿意。」從UBA轉戰WSBL，她認為經驗是目前較缺乏之處，也很感謝學姐們願意提點她。

台元劉君儀攻下全隊最高13分，蔡佩真12分。

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