WSBL》電信全員進球 113分飆紀錄

電信潘姿吟切入籃下勾射得手。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕戰績排名第2的電信，昨天農曆年後首戰碰上台電，全員都有得分，終場以113：67獲勝，得分寫下隊史新高，也是聯盟單場次高得分紀錄。

WSBL紀錄114分 差點被改寫

電信團隊兩分球命中率62％，且投進9顆三分球，得分僅次於國泰在2009年寫下的最高分紀錄114分。教練黃曉潔說：「比賽期間不知道這件事情，如果知道，應該可以挑戰一下。」她認為，只要球員在合理情況下出手，即使沒進，也不會給她們壓力。

潘姿吟砍19分 創生涯新高

黃曉潔透露，球隊年初三就收假，2月休兵期間也不斷要求球員維持投籃命中率及體能，對於年後首戰開出紅盤，她笑說：「看起來收到一點點效果，希望能一直維持下去。」

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電信射手黃虹瑛投進3顆三分球，攻下全場最高24分；主控潘姿吟三分球3投3中，繳出19分、10助攻，寫下生涯新高，她說：「沒特別記錄得分的部分，但希望可以保持下去，之後在場上的組織可以更好。」最後一節因吞下犯規動怒，她不好意思地笑說：「有些失控了。」

台電李郡歡替補上陣，獲得全隊最高17分，郭佳紋13分。

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