美國跆拳道公開賽》搶攻露破綻 蘇柏亞銀恨

跆拳道女將蘇柏亞昨為台灣隊摘下銀牌。（跆拳道協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019美國跆拳道公開賽最終日，台灣隊再傳捷報。雅加達亞運金牌蘇柏亞在女子53公斤級一路過關斬將，連克大會第二、三種子，最終雖於決賽2：7不敵地主選手佐拉蒂基，仍進帳一面銀牌。台灣隊在對打項目共獲得1金、3銀、3銅。

美國跆拳道公開賽出現中華民國國旗。（跆拳道培訓隊提供）

東奧打哪級 還要傷腦筋

21歲的蘇柏亞去年亞運踢下金牌，一戰成名，她在決賽遭遇去年世青賽金牌佐拉蒂基，陷入苦戰。雙方前兩回合戰成平手，第三回合，蘇柏亞遭對手削到頭盔失掉3分，方寸大亂；最後1分鐘急於搶攻，反而露出破綻，落後擴大，最終與金牌擦身而過。

蘇柏亞表示，「心態還不夠成熟，尤其金牌戰前半段打得太保守，落後反而失去節奏，未來必須打得更沉穩。」

2020東京奧運男、女各四量級，主戰53公斤級的蘇柏亞正好介於49公斤與57公斤級之間，她表示，「目前仍未決定奧運要拚哪個量級，這次的對手多為歐美選手，身材都比我高大。」

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大會放我國旗 中國氣炸

這次比賽也發生小插曲，大會放置我國青天白日滿地紅國旗，並未使用國際賽慣用的中華奧會旗幟，且獨漏中國五星旗。此舉引發中國不滿，昨天大會也將所有旗幟撤掉，所幸並未影響我選手權益，主辦單位也特別向我跆協致歉。

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