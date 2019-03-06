全英羽球公開賽》小戴拚3連霸 2大難關等著她

全英賽今開打，戴資穎將挑戰3連霸。（資料照，法新社）

日本山口茜剛拿下德國公開賽3連霸，近況火燙。（資料照，法新社）

賽娜、小茜近況佳

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽今天點燃戰火，世界球后戴資穎將尋求自2007年中國名將謝杏芳後首位女單3連霸，小戴的連霸之路可能先後遭遇世界羽球聯盟官網點名的冠軍熱門人選：印度名將賽娜及日本女將山口茜。

歷史悠久的全英公開賽，每年都吸引全球頂尖高手參賽，今年女單世界排名前10好手，僅西班牙名將瑪琳因右膝前十字韌帶斷裂缺席。

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首輪對加國李文珊

本週在球后位置待滿117週的戴資穎，1月在馬來西亞大師賽8強出局後，歷經逾1個月休息，這回滿血回歸問鼎霸業。戴資穎首輪將對上華裔加拿大選手李文珊，兩人過去6度交手小戴取得5勝1敗。

戴資穎若順利過關，8強戰可能遇到世界排名第9的賽娜，兩人過去交戰，小戴擁有14勝5敗的絕對優勢，包括最近對戰12連勝。不過，賽娜今年狀況不差，1月在馬國大師賽打進4強，印尼大師賽更一舉稱后。

若一路挺進，戴資穎4強有望對決上週在德國公開賽締造3連霸的山口茜。小戴生涯與世界排名第5的山口茜曾過招13次，雖取得7勝優勢，但近2次交手都吞敗。

此外，去年年終賽擺脫「亞軍宿命」的印度一姊辛度也是奪冠熱門之一，她首輪將對上世界排名第10的南韓女將成池鉉。

男單部分，世界排名第3的周天成首戰將遭遇中國球員黃宇翔，雙方過去3次交鋒，小天取得2勝；去年飽受腰傷所苦的「羽球王子」王子維將碰上世界排名18的泰國好手旺查倫。

周天成首輪將對上中國黃宇翔。（資料照，歐新社）

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