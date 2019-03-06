WSBL》百分大關連連失守 台電高呼全力補強

台電連2場讓對手得分破百，總教練林紀妏（右三）賽後直接在場邊開起檢討會。（記者林正堃攝）

國泰黃柔甄昨攻下14分，包含3記三分球。（記者林正堃攝）

林紀妏盼球員勿妄自菲薄

〔記者廖聿偉／板橋報導〕本季WSBL台電成為各隊進補的「嘴邊肉」，昨攻守都不理想，最終42：104慘敗給國泰。本週適逢台電的主場週，可惜2場都讓對手得分破百，場均輸分達54分，昨賽後總教練林紀妏直接在場邊召集全隊開會，期盼喚醒球員的求勝意志。

前一場對上電信，台電創下聯盟次高的113分失分；昨則是進攻當機，上半場只拿下12分，差點又追平第8季台元半場只拿8分的最慘紀錄。

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林紀妏認為問題還是出在防守，他們擅長快速推進和轉換快攻，但防守漏洞百出，不但沒有籃板，還讓對手輕鬆得分，導致失分不斷擴大。

台電上季例行賽1勝難求，整季陷入0勝18敗的窘境，本季又流失多名主力，包括後場大將林仙芳轉戰WCBA，教練團調度捉襟見肘，目前已陷入跨季28連敗的大低潮。

林紀妏坦言，現階段戰力的確不如各隊，但還是鼓勵球員不要妄自菲薄，在場上要貫徹教練的戰術，打出應有的水準。

許勝豐：下季招募即戰力

台電籃球隊高層許勝豐昨也現身力挺，無奈球隊仍大比分落敗，他肯定教練和球員的努力，也表示兵源短缺是最大問題，下一季會全力招募即戰力球員，改善球隊體質。

至於排名第二的中華電信，昨火力全開，全隊4人得分上雙，其中替補上陣的劉嘉瑋攻下本季次高的15分，率隊71：49大勝台元。電信本季戰績6勝2敗，唯二敗仗都來自目前8場全勝的國泰，今將力求突破。

電信劉嘉瑋（中）昨替補上陣，繳出全隊最高15分。（記者林正堃攝）

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