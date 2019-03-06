SBL》塞瑟夫「高人一等」 助台啤穩寶座

聯盟龍頭台啤上週2連勝，塞瑟夫（前）穩健輸出功不可沒，獲得單週最佳球員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台啤上週收下2連勝，洋將塞瑟夫攻守俱佳，場均轟下20分、12.5籃板，率隊連克裕隆和台銀，昨以懸殊票數力壓群雄，獲選SBL第13週單週最佳球員。

台啤農曆年後全力衝刺，順利拉下金酒登上排名第一，近8場拿下7勝，逐漸擴大領先差距。總教練周俊三認為，洋將塞瑟夫和愛德功不可沒，兩人從季前就加入球隊，已與本土選手產生良好的化學效應。

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塞瑟夫本季場均17.9分、9.9籃板和1.9阻攻，皆居全隊之冠，最近更是手感火燙，近7場有5場得分飆破20大關，也是球隊戰績長紅的主因。

來自烏克蘭的211公分中鋒塞瑟夫，是本季聯盟最高的洋將，目前全勤出賽28場，內外兼備的進攻能力，助台啤從上季倒數第二翻身成頂級強隊。塞瑟夫表示，拿下單週MVP只是個過程，最重要的是幫助台啤拿下總冠軍。

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