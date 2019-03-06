挑戰32金高牆 特奧台灣隊明出征

夏季特奧台灣代表團明出征，總統蔡英文（左）昨親授會旗，總幹事林瑞彥（右）代表接受。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會將於3月14至21日，在阿拉伯聯合大公國阿布達比和杜拜舉行。台灣代表團明晚啟程，期盼能提前適應場地和時差，締造佳績。

我國共派出50位選手角逐田徑、自行車、羽球、保齡球、融合滾球、融合籃球、桌球和輪滑等8項運動種類競賽。蔡英文總統昨特別出席授旗典禮，並鼓勵選手全力以赴，享受比賽。

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特奧運動會的舉辦是期盼藉由運動和競賽，讓智障者能走出戶外，融入社會。蔡總統表示：「每一位特奧運動員背後，都有一段感人的故事，與面對挫折和挑戰的勇氣，其中最令我印象深刻的是，他們臉上永遠掛著天真、善良的微笑。」

本屆特奧競賽種類共有25種，將有來自超過170個國家和7000位運動員共襄盛舉。台灣在上屆夏季特奧共進帳28金、24銀和16銅，智障者體育運動協會也期盼這次能一舉打破2011年雅典特奧創下的史上最多32金紀錄。

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