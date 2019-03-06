第五隊情歸何處? 魏應充已勘查兩球場

頂新集團三董魏應充（右）昨會晤中職會長吳志揚，表達想加盟中職的決心。（頂新提供）

昨首度會面中職會長

〔記者吳清正／台北報導〕中職會長吳志揚昨天和頂新集團三董魏應充會面，針對頂新重組味全龍的相關事宜交換意見。吳志揚表示，已要求頂新在4月中旬遞交加盟企劃書，以利後續程序的進行。

這是頂新表態將重組味全龍加盟中職後，雙方高層首度會面。吳志揚表示，頂新4月中遞交加盟企劃書後，4月底將召開常務理事會審核，通過後參加預定6月底舉行的季中選秀，正式展開組隊第一步。

吳志揚表示，頂新遞交加盟企劃書前，將先安排魏應充和4球團老闆見面，表達加盟的誠意，也會安排頂新職棒籌備處人員和4球團工作團隊會面，就球隊運作的執行面交換意見，讓頂新的加盟企劃書可以一次到位。

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4月中遞交加盟企劃書

頂新集團發言人歐陽劭瑋坦言，加盟有一定的時限，4月中要交加盟企劃書，其中包括主場規劃，時間上壓力很大，職棒籌備處已積極進行各項準備工作，魏應充也親自看過新竹球場和澄清湖球場，將蒐集球場資料進行科學化的數據驗證，決定未來的主場，訓練基地則可能在頂新集團的家鄉彰化永靖，當地已有成美文化園區可供運用。

魏應充之前曾表示，總教練和教練團人選要在3月底、4月初確定，歐陽劭瑋表示，已開始和可能人選接洽，包括老味全龍的夥伴。

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