青棒都在等…「中職新球隊不妨直接打一軍」

高苑工商總教練李來發。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕頂新集團有意重返職棒，讓味全龍復活，昨「三董」魏應充和中華職棒會長吳志揚見面，表達進軍職棒決心，新球隊也將「從零開始」，今年中職季中選秀、擴編選秀將是組隊關鍵。

按中職規定，新加盟企業若無附屬球隊，可擁有選秀會首輪籤，且前4輪每輪可再多選1位球員，頂新即將成立的味全龍也拚4月到位，參與今年選秀。對業餘和青棒球員而言，則是「就業機會」的增加，不少青棒教練強調球員須評估自身實力，但也都樂見新球隊加入。

高苑工商總教練李來發曾擔任中職和信鯨、中信鯨總教練，親身率軍經歷過中職6隊時期，對中職增隊自然充滿期待，他說：「當然是好事啊！青棒這麼多人才，多一隊就是多了機會。」

請繼續往下閱讀...

李來發甚至認為，中職可再修改新球隊必須先打一年二軍的規定，他認為：「業餘跟青棒人才夠多，若真的把一、二軍球員都找齊，其實已可以直接挑戰一軍，提早給球迷一點刺激，不然4隊組合真的已經太久。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/