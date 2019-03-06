2連爆又被酸 殷仔3.31首戰見真章

馬林魚左投陳偉殷昨熱身賽二度先發又被打爆。（美聯社）

開季前還有4場比賽

馬林魚總教練馬丁利認為，陳偉殷情況可能不像呈現出來的那麼糟。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕馬林魚左投陳偉殷昨在大聯盟熱身賽二度先發又被打爆，目前累計防禦率高達24.30，也讓推特上酸文再起；若照官網先發輪值推定，排在3號先發的陳偉殷將在31日進行今年首戰，他應該還有4場比賽可調整。

2場防禦率高達24.30

陳偉殷上週五在客場對大都會進行熱身賽首戰，投1.1局就狂失5分，昨則在主場面對國民，結果投2局被敲5支安打失4分，保送和觸身球各有1次，終場馬林魚以9：8獲勝。

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「上場做我想做的事」

儘管春訓熱身賽的成績並不重要，投手也都仍在調整階段，但推特上用殷仔英文名字「Wei-Yin Chen」搜尋，負面評價不在少數。《Fish Stripes》認為除非有其他先發輪值候選人受傷，不然陳偉殷不應該出現在開季先發輪值中；《Marlin Maniac》則指出，以陳偉殷的高薪不會被交易，唯一的選擇就是DFA（指定轉讓）。

陳偉殷這2戰的對手都同屬國聯東區，他透過翻譯表示，自己不會因為對手去改變投球策略，「這只是春訓熱身賽，即使面對同區對手，我們彼此都很了解，我只想嘗試不同的球路及做我想要的調整，並不會因對手是誰而改變，我只是上場做我想做的事。」殷仔1月下旬返美時就曾說，一直以來都是在證明自己，負面東西看看就好。

馬總緩頰沒那麼糟

總教練馬丁利則認為情況可能不像呈現出來的那麼糟，只是結果顯然不盡理想。馬丁利表示：「對手打者讓他陷入麻煩，我們會再討論，並聽投手教練怎麼說。」馬丁利原本設定讓陳偉殷投3局，但他投到第3局時就先投出保送，再被連敲二壘打、一壘打失分，導致1人未解決就退場。

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