陳冠宇vs.大王 今有機會較勁

王柏融（資料照）

陽岱鋼落枕無大礙

陳冠宇（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼昨雖未隨巨人遠征廣島，但好消息是身體已無礙，有機會近日再和一軍會合；效力日本火腿的王柏融今天中午要隨隊出戰羅德，希望在連2場熄火後再現「台灣四割男」火力。

巨人昨作客廣島，日前因落枕不適的陽岱鋼則留在巨人二軍球場，和39歲老將阿部慎之助一起訓練。陽岱鋼在公辦熱身賽出賽3場8打數5安打，打擊率高達6成25，卻因落枕暫時缺陣，他昨接受《體育報知》採訪時表示已完全沒問題。

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昨巨人以1：4落敗，亮點仍在擔任先發第3棒中外野手的丸佳浩。這是他在轉隊之後首次面對老東家廣島，即使吞下2次三振，球迷仍對他報以溫暖掌聲，還在他首打席上場時出現「丸，加油！」的聲音。

至於日本火腿在休息2天後，今將在鎌谷球場和羅德比賽，王柏融的表現也受關注。王柏融前2場在札幌巨蛋出賽累計5打數0安打，他坦言太興奮沒打好，目前公辦熱身賽出賽3場7打數1安打、打擊率1成43。

王柏融今也有機會和效力羅德的學長陳冠宇同場較勁，若能出現他赴日後首次「台灣對決」，將是一大看點。此外，西武郭俊麟在3日對廣島先發4局失2分後，今將和以二軍球員為主的B班會合，但他仍有機會爭取進入一軍開季先發輪值。

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