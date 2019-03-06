連8年投開幕戰 克蕭今年恐下莊

克蕭（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕同樣是球隊王牌左投，克蕭與萊斯特今年開季際遇恐怕完全不同，克蕭受左肩傷勢影響遲未在熱身賽登板，恐怕無緣締造連續9年擔任道奇開幕戰先發的紀錄，小熊則宣布把開幕戰交給萊斯特，是他連續3年獲此殊榮。

克蕭去年以連續8年擔任開幕戰先發投手打破隊史紀錄，今年春訓調整不如預期，疑似罹患「死臂」被迫暫停訓練，經診斷後球團發布只是左臂發炎，狀況逐漸好轉已恢復練習，迄今仍未在熱身賽投球，恐怕趕不上開幕戰。

道奇總教練羅伯茲指出，克蕭昨仍進行傳接球，傷勢正穩定好轉中，目前首要之務是做好準備，「當他覺得可以比賽，我們就讓他上場投球。」球隊先發輪值深度很夠，畢爾勒、希爾、柳賢振、前田健太、史崔普林都是可用之兵。

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小熊萊斯特連3年打頭陣

小熊由總教練梅登宣布，今年開幕戰先發投手是35歲老將萊斯特，這是他自2015年加盟後第4次獲此殊榮，他表示，很榮幸能擔任好幾次開幕戰先發，這是每年最困難的1場比賽，感覺像在投季後賽，卻是莫大的榮耀。

雙城由新任總教頭包德利宣布，開幕戰先發交給今年被大聯盟官網預測為美聯塞揚獎黑馬之一的貝里歐斯，他將以24歲成為隊史22年來最年輕的開幕戰先發。

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